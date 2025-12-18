Napoli e Milan si sfidano a Riad in semifinale di Supercoppa, con Neres che apre le marcature e Maignan protagonista con un intervento decisivo su Hojlund. La partita, live, vede il Napoli avanti 1-0. Chi vincerà affronterà in finale Inter o Bologna, in programma domani. In caso di pareggio, si procederà direttamente ai rigori per stabilire chi accederà alla finalissima.

© Xml2.corriere.it - Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa. La sblocca Neres Maignan è super su Hojlund | Live 1-0

Prima semifinale a Riad, chi vince affronterà una tra Inter e Bologna, in campo domani alle 20. In caso di parità, si va direttamente ai rigori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

