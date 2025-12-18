Napoli-Milan semifinale di Supercoppa Italiana | orario probabili formazioni e dove seguirla

Domani, Napoli e Milan si sfidano nella semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26, un match che promette emozioni e spettacolo. Le due grandi squadre si contendono il pass per la finale in una partita decisiva. Ecco tutte le informazioni su orario, probabili formazioni e dove seguire l’evento, per non perdere nemmeno un istante di questa sfida imperdibile.

Anteprima della sfida. Domani, nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 202526, SSC Napoli affronterà AC Milan in una partita decisiva che vale l'accesso alla finale del prestigioso trofeo. L'incontro si giocherà giovedì 18 dicembre, con fischio d'inizio fissato alle 20:00 ora italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. Orario e diretta televisiva. La semifinale Napoli-Milan sarà trasmessa in chiaro sui canali Mediaset, in particolare su Italia 1, e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Probabili formazioni. Le due squadre scenderanno in campo con formazioni potenziali tatticamente equilibrate: Il Napoli potrebbe adottare un 3-4-3, con Milinkovic-Savic tra i pali e un tridente offensivo formato da Neres, Højlund e Lang.

