Napoli-Milan semifinale di Supercoppa Gran gol di Hojlund raddoppio degli azzurri | Live 2-0
Napoli e Milan si sfidano a Riad nella semifinale di Supercoppa, con gli Azzurri in vantaggio 2-0 grazie a un gol di Hojlund. La partita, prima fase di un percorso che potrebbe portare alla finale contro Inter o Bologna, si presenta come una sfida decisiva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si passerà direttamente ai rigori.
Prima semifinale a Riad, chi vince affronterà una tra Inter e Bologna, in campo domani alle 20. In caso di parità, si va direttamente ai rigori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa: Conte punta su Hojlund, Allegri senza Modric | Live 0-0
Leggi anche: Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa. La sblocca Neres Maignan è super su Hojlund | Live 1-0
Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Dove vedere Napoli-Milan semifinale di Supercoppa italiana in tv e streaming; Allegri: 'Fofana sarà a disposizione'; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio….
Milan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, Hojlund raddoppia per i partenopei - I rossoneri di Allegri difendono il titolo contendendo agli azzurri di Conte il primo atto delle Final Four di Riad. tuttosport.com
Napoli-Milan, orario, formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - A Riad i cmapioni d'Italia sfidano i rossoneri detentori del titolo nella prima semifinale del primo trofeo stagionale ... tuttosport.com
Napoli-Milan 2-0, risultato in diretta della Supercoppa Italiana: gol di Neres e Hojlund - Milan, in campo alle 20 a Riad, in palio la finale contro Inter o Bologna ... fanpage.it
Supercoppa italiana, Napoli-Milan 1-0 dopo 45’: gol di Neres su assist di Hojlund Al-Awwal Park Riyadh Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-b facebook
Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.