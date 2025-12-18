Napoli e Milan si sfidano a Riad nella semifinale di Supercoppa, con gli Azzurri in vantaggio 2-0 grazie a un gol di Hojlund. La partita, prima fase di un percorso che potrebbe portare alla finale contro Inter o Bologna, si presenta come una sfida decisiva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si passerà direttamente ai rigori.

© Xml2.corriere.it - Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa. Gran gol di Hojlund, raddoppio degli azzurri | Live 2-0

Prima semifinale a Riad, chi vince affronterà una tra Inter e Bologna, in campo domani alle 20. In caso di parità, si va direttamente ai rigori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

