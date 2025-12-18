Napoli-Milan semifinale di Supercoppa | Conte punta su Hojlund Allegri lascia fuori Modric Live alle 20

Stasera a Riad va in scena la prima semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, con Conte e Allegri pronti a sfidarsi. Conte si affida a Hojlund, mentre Allegri lascia fuori Modric. La vincente affronterà domani Inter o Bologna, con eventuale lotta ai rigori in caso di parità. Un match da non perdere, live alle 20.

© Xml2.corriere.it - Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa: Conte punta su Hojlund, Allegri lascia fuori Modric Live alle 20 Prima semifinale a Riad, chi vince affronterà una tra Inter e Bologna, in campo domani alle 20. In caso di parità, si va direttamente ai rigori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Milan-Roma: Allegri punta su Leao e Nkunku, Gasp sceglie Cristante Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Napoli-Juve: Conte in emergenza, Spalletti punta su Yildiz Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Dove vedere Napoli-Milan semifinale di Supercoppa italiana in tv e streaming; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro). Napoli-Milan, orario, formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - A Riad i cmapioni d'Italia sfidano i rossoneri detentori del titolo nella prima semifinale del primo trofeo stagionale ... tuttosport.com

Napoli-Milan, in diretta la semifinale di Supercoppa: Juan Jesus titolare, Modric in panchina - Milan, in campo alle 20 a Riad, in palio la finale contro Inter o Bologna ... fanpage.it

Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Milan in Supercoppa a Riad: tutto su diretta TV in chiaro, streaming e scelte di formazione di Conte e Allegri ... fanpage.it

Leao verso il forfait per Napoli-Milan Secondo quanto riportato da SportMediaset, Leao non dovrebbe essere a disposizione per la sfida di stasera #Leao #NapoliMilan #SpazioNapoli - facebook.com facebook

Supercoppa, subito Conte contro Allegri: Napoli-Milan per la finale senza Lukaku e Leao x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.