Napoli-Milan | semifinale da brividi della Supercoppa Italiana 2025

Napoli e Milan si affrontano in una semifinale di Supercoppa Italiana 2025 ricca di emozioni e adrenalina. In palio non solo prestigio e montepremi, ma anche il pass per la grande finale. Un confronto tra due grandi squadre che promette spettacolo e colpi di scena, mettendo in gioco tutto in questa sfida decisiva giocata in Arabia Saudita.

Scontro al vertice in Arabia Saudita: in palio prestigio, montepremi e l'accesso alla finale. La Supercoppa Italiana 2025 entra subito nel vivo con una semifinale di altissimo profilo. Napoli e Milan si affrontano in una partita che vale l'accesso alla finale del torneo e che mette in palio non solo il prestigio del trofeo, ma anche un ritorno economico significativo in un contesto internazionale di grande visibilità. Il formato delle Final Four, confermato anche per questa edizione, rende ogni partita decisiva e senza appello: sbagliare non è consentito. Quando si gioca. La semifinale tra Napoli e Milan si disputerà oggi giovedì 18 dicembre 2025, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:00 italiane.

