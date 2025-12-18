Napoli-Milan Rabiot ammette | Perdere è pesante prendiamo troppi gol
Dopo la sfida di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Rabiot si è soffermato sull'andamento della partita, sottolineando le difficoltà affrontate dalla squadra. Il centrocampista rossonero ha espresso il peso della sconfitta e analizzato le aree su cui lavorare, in particolare la difesa, per migliorare nelle prossime uscite. Un momento di riflessione e determinazione per i rossoneri, ancora alla ricerca di solidità e continuità.
Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Rabiot dopo Napoli-Milan: “Nelle ultime partite già avevamo subito troppi gol. Ora …”
Leggi anche: Conte a Dazn: «Prendiamo troppi gol? Noi siamo il Napoli, dobbiamo giocare nella metà campo avversaria»
Niente Milan-Como a Perth? Il commento di Pellegatti: “Una vittoria per il popolo rossonero”.
Politano: “Fallo di Rabiot? Non poteva mai prendere la palla. Quando giochiamo così…” - Le parole dell'attaccante del Napoli dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa vinta stasera contro il Milan ... msn.com
Rabiot a MTV: "Ci è mancata un po' di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol" - Adrien Rabiot, intervistato da Milan TV dopo la sconfitta contro il Napoli, ha dichiarato: "Abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non siamo stati ... milannews.it
Milan, Rabiot in conferenza: "Gara nervosa? Accade in sfide importanti. Siamo squadra giovane..." - 0 contro il Napoli, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot è intervenuto in conferenza stampa. tuttonapoli.net
Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook
Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.