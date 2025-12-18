Napoli-Milan Rabiot ammette | Perdere è pesante prendiamo troppi gol

Dopo la sfida di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Rabiot si è soffermato sull'andamento della partita, sottolineando le difficoltà affrontate dalla squadra. Il centrocampista rossonero ha espresso il peso della sconfitta e analizzato le aree su cui lavorare, in particolare la difesa, per migliorare nelle prossime uscite. Un momento di riflessione e determinazione per i rossoneri, ancora alla ricerca di solidità e continuità.

Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

napoli milan rabiot ammettePolitano: “Fallo di Rabiot? Non poteva mai prendere la palla. Quando giochiamo così…” - Le parole dell'attaccante del Napoli dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa vinta stasera contro il Milan ... msn.com

napoli milan rabiot ammetteRabiot a MTV: "Ci è mancata un po' di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol" - Adrien Rabiot, intervistato da Milan TV dopo la sconfitta contro il Napoli, ha dichiarato: "Abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non siamo stati ... milannews.it

napoli milan rabiot ammetteMilan, Rabiot in conferenza: "Gara nervosa? Accade in sfide importanti. Siamo squadra giovane..." - 0 contro il Napoli, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot è intervenuto in conferenza stampa. tuttonapoli.net

