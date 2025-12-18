Napoli-Milan Rabiot ammette | Perdere è pesante prendiamo troppi gol

Dopo la sfida di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Rabiot si è soffermato sull'andamento della partita, sottolineando le difficoltà affrontate dalla squadra. Il centrocampista rossonero ha espresso il peso della sconfitta e analizzato le aree su cui lavorare, in particolare la difesa, per migliorare nelle prossime uscite. Un momento di riflessione e determinazione per i rossoneri, ancora alla ricerca di solidità e continuità.

Rabiot a MTV: "Ci è mancata un po' di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol" - Adrien Rabiot, intervistato da Milan TV dopo la sconfitta contro il Napoli, ha dichiarato: "Abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non siamo stati ... milannews.it

Milan, Rabiot in conferenza: "Gara nervosa? Accade in sfide importanti. Siamo squadra giovane..." - 0 contro il Napoli, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot è intervenuto in conferenza stampa. tuttonapoli.net

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

