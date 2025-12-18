Napoli-Milan parla Rabiot | Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità La stagione è lunga

Dopo la sfida di Riyadh, Rabiot sottolinea l'importanza di ritrovare compattezza e solidità. Il centrocampista del Milan invita a guardare avanti, consapevole che la stagione è ancora lunga e ricca di sfide. Un messaggio di determinazione e unità, fondamentale per affrontare al meglio il cammino in campionato e nelle competizioni.

MEDIASET - Milan, Rabiot: "Dispiace, dobbiamo crescere e riprendere il percorso, se il mio fallo era da rosso? No, ma male gli arbitri" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli. napolimagazine.com

