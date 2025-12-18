Napoli-Milan parla Rabiot | Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità La stagione è lunga
Dopo la sfida di Riyadh, Rabiot sottolinea l'importanza di ritrovare compattezza e solidità. Il centrocampista del Milan invita a guardare avanti, consapevole che la stagione è ancora lunga e ricca di sfide. Un messaggio di determinazione e unità, fondamentale per affrontare al meglio il cammino in campionato e nelle competizioni.
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Rabiot e Allegri tracciano la rotta: “Due punti persi, dobbiamo crescere”
Leggi anche: Milan, Rabiot: “Scudetto? Abbiamo una squadra forte e un bel gruppo. Ma è ancora lunga”
Trascinato da Pulisic il Milan torna in vetta insieme al Napoli; Milan, Rabiot: Il gol? Ogni tanto c’è bisogno di una giocata che cambi la partita...; Torino-Milan LIVE; Rabiot e Pulisic ribaltano il Torino: il Milan di Allegri risponde a Napoli-Inter e torna in vetta - Ansia per Leao.
Rabiot: «Gli arbitri in questo periodo non stanno facendo bene, non solo nelle partite del Milan» - Questa partita però dipende da noi, potevamo fare molto meglio» ... ilnapolista.it
MEDIASET - Milan, Rabiot: "Dispiace, dobbiamo crescere e riprendere il percorso, se il mio fallo era da rosso? No, ma male gli arbitri" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli. napolimagazine.com
Rabiot: "Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità che abbiamo un po’ perso nelle ultime partite" - Adrien Rabiot ha parlato a Mediaset al termine di Napoli- milannews.it
Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook
Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.