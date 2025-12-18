Napoli-Milan nervosismo in panchina | niente stretta di mano tra Conte e Allegri

Nella semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, l’atmosfera si è fatta tesa, riflettendo il nervosismo in panchina. Al termine della partita, il gesto di rispetto tra gli allenatori è venuto meno, con nessuna stretta di mano tra Conte e Allegri. Un episodio che ha acceso ulteriori discussioni sulla tensione in campo e fuori, sottolineando come lo sport possa ancora riservare momenti di grande emotività.

(Adnkronos) – Alta tensione in semifinale di Supercoppa. Al termine della sfida tra Napoli e Milan di oggi, giovedì 18 dicembre, non c'è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. Antonio Conte e Massimiliano Allegri infatti non si sono incrociati al triplice fischio, con il tecnico del Napoli che è andato in . Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: "Ma basta!". Niente stretta di mano tra Conte e Allegri. Napoli-Milan apre la Supercoppa: Conte e Allegri tra assenze e dubbi. Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla. Napoli solido e ordinato. Hojlund leader in campo, Lukaku leader in panchina - Due a zero del Napoli a un Milan rinunciatario ed estremamente nervoso.

