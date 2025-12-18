Napoli-Milan Neres e Hojlund super | azzurri in finale

Il Napoli si impone sul Milan con un 2-0 convincente, grazie alle reti di Neres e Hojlund, conquistando così il biglietto per la finale di lunedì 22 dicembre. Una prestazione brillante che proietta gli azzurri verso l’atto conclusivo, in attesa di scoprire l’avversario tra Inter e Bologna. Un risultato che accende l’entusiasmo dei tifosi e riscrive le attese per il rush finale della stagione.

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Neres e Hojlund super: azzurri in finale Il Napoli supera per 2-0 il Milan grazie alle reti di Neres e Hojlund e strappa il pass per la finale di lunedì prossimo, 22 dicembre, contro una tra Inter e Bologna. Un gol per tempo, con il brasiliano che batte Maignan dopo una super giocata di Hojlund, e raddoppio proprio del norvegese con una conclusione ad incrociare sul secondo palo che chiude definitivamente la partita. Napoli-Milan: Conte batte Allegri, decisivo un super Hojlund. Dopo due sconfitte consecutive contro Benfica e Udinese, il Napoli si riprende e ritrova la vittoria nella semifinale di Supercoppa Italiana. La squadra di Antonio Conte amministra nel primo tempo, rischiando solamente intorno al 35? con una conclusione alta di Nkunku, che spreca un'ottima chance.

