Napoli-Milan Manna | Mai avuto problemi con Conte Ecco cosa succede con Mainoo

Giovanni Manna ha commentato l’attesa sfida tra Napoli e Milan, sottolineando il suo rapporto senza problemi con Conte. A pochi minuti dal calcio d'inizio della Supercoppa Italiana, il dirigente ha anche fatto luce sulla situazione di Mainoo, offrendo uno sguardo sulle dinamiche che potrebbero influenzare la partita. Un’anticipazione interessante per i tifosi e gli appassionati di calcio.

Giovanni Manna ha parlato a pochi minuti dal fischio di inizio di Napoli-Milan di Supercoppa Italiana. Il d.s. dei partenopei è ritornato sul tema Conte e ha dato aggiornamenti su Mainoo, uno dei nomi accostati maggiormente agli azzurri in queste settimane che anticipano l’inizio del calciomercato di gennaio. Dal ritorno di Lukaku, alle parole di Conte e il possibile arrivo di Mainoo. Manna ha subito commentato il ritorno tra i convocati di Romelu Lukaku dopo il brutto infortunio estivo: “Lukaku è il grande acquisto di gennaio? Sicuramente siam contenti che sia rientrato. Non è ancora in condizioni di giocare, ma è un ragazzo di personalità, ci da una mano perchè è importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

