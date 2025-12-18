Napoli-Milan le probabili formazioni | Elmas nel tridente con Neres e Hojlund Gioca Buongiorno Sky Sport

Stasera alle 20:00, Napoli e Milan si sfidano al Al-Awwal Park per la prima semifinale di Supercoppa Italiana. Tra le protagoniste, le probabili formazioni vedono Elmas nel tridente con Neres e Hojlund, mentre Buongiorno potrebbe scendere in campo. Una partita che promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre determinate a conquistare la finale e mettere in mostra il loro talento.

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Elmas nel tridente con Neres e Hojlund. Gioca Buongiorno (Sky Sport) Stasera, alle 0re 20:00, il Napoli affronterà il Milan al Al-Awwal Park nel match valido per la prima semifinale di Supercoppa Italiana. La vincente, affronterà una tra Inter e Bologna (match previsto per domani alle ore 20:00). Ecco le anticipazioni di Sky Sport. Napoli-Milan, le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri Scrive la Gazzetta dello Sport: "Una notte di riflessione e la mattinata con il risveglio muscolare hanno portato Massimiliano Allegri a due possibili novità nella formazione anti-Napoli di stasera.

