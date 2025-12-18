Napoli-Milan in Supercoppa | cosa succede in caso di pareggio

Napoli e Milan si affrontano a Riad per la Supercoppa Italiana, una sfida che promette emozioni intense. Alle 20:00 italiane, le due squadre scendono in campo in una semifinale che non permette errori. I tifosi sono in attesa di un match ricco di tensione, con il destino che potrebbe risolversi anche oltre i tempi regolamentari.

È il giorno della Supercoppa Italiana. Napoli e Milan inaugurano il torneo a Riad, con calcio d’inizio fissato alle 20:00 italiane, in una semifinale che non ammette repliche. Chi vince vola alla finale di lunedì 22 dicembre, chi perde torna immediatamente in Italia. La formula è chiara, ma una domanda accompagna l’attesa: cosa succede se Napoli-Milan finisce in parità al termine dei 90 minuti? Gara secca, senza appello. La semifinale si gioca in gara unica, senza ritorno e senza possibilità di calcoli. L’obiettivo è uno solo: staccare il pass per la finalissima, dove ad attendere ci sarà una tra Bologna e Inter, impegnate nell’altra semifinale di venerdì. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

