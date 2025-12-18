Napoli-Milan Hojlund e Di Lorenzo caricano | Rapporto super con Lukaku Inter o Bologna? Ecco chi vorremmo

Dopo Napoli-Milan, Hojlund e Di Lorenzo si sono detti soddisfatti del risultato e hanno condiviso le loro emozioni. I due giocatori hanno anche commentato il rapporto con Lukaku e svelato le loro preferenze per la finale di lunedì, tra Inter e Bologna. Un’atmosfera di entusiasmo e determinazione per un match che promette grandi emozioni.

Rasmus Hojund e Giovanni Di Lorenzo hanno parlato al termine di Napoli-Milan, concentrandosi sull'ottimo risultato della serata e dando uno sguardo anche verso la finale di lunedì. Il centravanti danese, super protagonista del match, ha parlato anche di Lukaku, mentre il capitano si è concentrato sulla fase difensiva impeccabile. Le parole per Lukaku e la testa alla finale. A prendere subito parola è stato Rasmus Hojlund, che si è soffermato subito sulle sensazioni post partita: "Sono felice, sono stati giorni intensi qui in Arabia, ma anche divertenti con una cultura diversa. Speriamo di mettere le mani sul trofeo".

