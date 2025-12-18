Napoli – Milan e lo spettro dei rigori | svelati i possibili rigoristi in caso di pareggio al 90?

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si preannuncia come una sfida intensa, dove ogni dettaglio può fare la differenza. In un match che potrebbe richiedere l’intervento della lotteria dei rigori, i possibili rigoristi e le strategie si intrecciano in un duello che promette emozioni fino all’ultimo secondo. Un incontro che tiene il fiato sospeso, con il destino che potrebbe dipendere anche da un tiro dal dischetto.

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si annuncia tesa e carica di equilibrio. In una gara secca, senza appelli, anche i dettagli possono diventare decisivi. Tra questi, l’eventualità dei calci di rigore è tutt’altro che remota, visto che in caso di parità al 90? si va subito alla lotteria. Antonio Conte lo sa bene e, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già delineato una gerarchia precisa. Esperienza, personalità e freddezza sono i criteri guida. In una notte che può valere una finale, il Napoli vuole farsi trovare pronto in ogni scenario. Il Napoli e la possibile lotteria dal dischetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

