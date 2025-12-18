Napoli-Milan di Supercoppa si avvicina: stasera alle 20, in diretta su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity, le due squadre si sfidano a Riad. Dopo il successo dell'anno scorso, il Milan torna in Arabia Saudita come detentore del trofeo, con Lobotka recuperato e Leao in panchina. Una sfida imperdibile tra grandi protagonisti del calcio italiano.

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Milan di Supercoppa, orario tv e formazioni: Recuperato Lobotka, Leao parte dalla panchina

Riad (Arabia Saudita), 18 dicembre 2025 – A poco meno di un anno dal trionfo in finale all’ultimo respiro contro l’Inter, il Milan torna a Riad in qualità di detentore del trofeo e questa sera alle 20 (diretta in esclusiva su Italia 1 e streaming gratuito su Mediaset Infinity) affronterà il Napoli nella prima semifinale della Supercoppa EA Sports. I rossoneri ci arrivano dopo il pari contro il Sassuolo, che ha evidenziato le difficoltà dei rossoneri contro le medio-piccole in questo primo scorcio di stagione, ma con l’intenzione di bissare il successo ottenuto contro i partenopei in campionato poche settimane fa per approdare poi in finale e cercare di alzare di nuovo al cielo il trofeo: “Contro il Napoli sarà una gara diversa rispetto a quella contro il Sassuolo - ha spiegato Massimiliano Allegri -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Milan, Leao torna tra i convocati: col Napoli parte dalla panchina

Leggi anche: Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Napoli-Milan, Supercoppa: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni della semifinale; Napoli-Milan Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio….

Napoli-Milan, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - A Riad i cmapioni d'Italia sfidano i rossoneri detentori del titolo nella prima semifinale del primo trofeo stagionale ... tuttosport.com