Napoli-Milan di Supercoppa orario tv e formazioni | Recuperato Lobotka Leao parte dalla panchina
Napoli-Milan di Supercoppa si avvicina: stasera alle 20, in diretta su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity, le due squadre si sfidano a Riad. Dopo il successo dell'anno scorso, il Milan torna in Arabia Saudita come detentore del trofeo, con Lobotka recuperato e Leao in panchina. Una sfida imperdibile tra grandi protagonisti del calcio italiano.
Riad (Arabia Saudita), 18 dicembre 2025 – A poco meno di un anno dal trionfo in finale all’ultimo respiro contro l’Inter, il Milan torna a Riad in qualità di detentore del trofeo e questa sera alle 20 (diretta in esclusiva su Italia 1 e streaming gratuito su Mediaset Infinity) affronterà il Napoli nella prima semifinale della Supercoppa EA Sports. I rossoneri ci arrivano dopo il pari contro il Sassuolo, che ha evidenziato le difficoltà dei rossoneri contro le medio-piccole in questo primo scorcio di stagione, ma con l’intenzione di bissare il successo ottenuto contro i partenopei in campionato poche settimane fa per approdare poi in finale e cercare di alzare di nuovo al cielo il trofeo: “Contro il Napoli sarà una gara diversa rispetto a quella contro il Sassuolo - ha spiegato Massimiliano Allegri -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
