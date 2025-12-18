Napoli-Milan di Supercoppa la guida | la mossa di Conte dove vederla in streaming e la trappola dei rigori

La Guida alla Semifinale. Tutto pronto per Napoli-Milan (ore 20:00). 1) Formazione: Conte rivoluziona la difesa spostando Di Lorenzo “braccetto” e rilancia Lobotka dal 1?. Lukaku va in panchina. 2) TV: La gara è trasmessa in chiaro su Italia 1. 3) Regolamento: Aboliti i tempi supplementari. Se finisce in parità al 90?, si va subito ai calci di rigore. Napoli-Milan, le probabili formazioni di Supercoppa Napoli-Milan Supercoppa, probabili Formazioni: la mossa Di Lorenzo. L’analisi delle scelte di Conte svela una mossa tattica interessante. Con Anguissa e Gilmour out, il tecnico ridisegna la catena di destra nel suo 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

