Napoli-Milan di Supercoppa Italiana 2-0 | Hojlund batte Maignan | LIVE News

Alle 20:00 a Riyadh, si accendono i riflettori sulla semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Un incontro atteso che promette emozioni e spettacolo, con Hojlund protagonista e Maignan pronto a difendere i colori rossoneri. Segui il LIVE testuale per non perdere neanche un istante di questa sfida cruciale.

Alle 20:00 ora italiana a Riyadh (Arabia Saudita) c'è Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana: il LIVE con la diretta testuale.

