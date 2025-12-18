Napoli-Milan di Supercoppa Italiana 1-0 | azzurri avanti con Neres | LIVE News
Alle 20:00 di oggi, Riyadh ospita la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. I partenopei, guidati da Neres, cercano di ottenere una vittoria preziosa contro i rossoneri in una sfida che promette emozioni intense. Segui con noi la diretta testuale per non perdere nessun aggiornamento su questa importante partita.
