Napoli-Milan Conte cambia | Politano rilanciato torna Lobotka

In vista della semifinale Napoli-Milan, Antonio Conte sorprende con novità tattiche e cambiamenti di formazione. Politano viene rilanciato tra le scelte offensive, mentre Lobotka torna a rinforzare il centrocampo. Il tecnico azzurro si prepara a presentare una versione rivisitata del suo Napoli, pronta a sfidare i rossoneri con idee innovative e una squadra motivata a dare il massimo.

Scelte in evoluzione e idee nuove: Antonio Conte prepara una versione rivisitata del suo Napoli per la semifinale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli, con il Milan possibili scelte inedite per Conte: torna Politano, sorpresa in attacco? - Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan, in casa Napoli si ragiona su un cambio di spartito. tuttomercatoweb.com