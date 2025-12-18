Napoli-Milan Conte cambia | Politano rilanciato torna Lobotka
In vista della semifinale Napoli-Milan, Antonio Conte sorprende con novità tattiche e cambiamenti di formazione. Politano viene rilanciato tra le scelte offensive, mentre Lobotka torna a rinforzare il centrocampo. Il tecnico azzurro si prepara a presentare una versione rivisitata del suo Napoli, pronta a sfidare i rossoneri con idee innovative e una squadra motivata a dare il massimo.
Scelte in evoluzione e idee nuove: Antonio Conte prepara una versione rivisitata del suo Napoli per la semifinale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
