Napoli-Milan anche Olivera si ferma | la mossa di Conte per sostituirlo

In un campionato segnato da continui imprevisti, Napoli e Milan affrontano un nuovo ostacolo: l’assenza di Olivera, anche lui fermato da un infortunio. La sfida tra le due big si arricchisce di una mossa strategica di Conte, pronto a intervenire per adattare la sua formazione. Un altro capitolo di una stagione complessa, tra sfortune e soluzioni improvvise, che tiene il pubblico con il fiato sospeso.

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, anche Olivera si ferma: la mossa di Conte per sostituirlo In una stagione a dir poco tormentata dagli infortuni, non poteva mancare in casa Napoli uno stop anche in terra araba. A causa di un affaticamento al polpaccio Mathias Olivera è stato costretto a saltare l’allenamento di ieri. I campioni d’Italia sperano di poter portare l’uruguaiano almeno in panchina questa sera contro il Milan, ma è chiaro che per una maglia da titolare servirà studiare un piano B. La scelta di Antonio Conte dovrebbe ricadere su Leonardo Spinazzola. Napoli, c’è Spinazzola dal primo minuto: Conte punta su di lui contro il Milan. In giornata verrà fatta chiarezza sulle condizioni di Olivera, con l’obiettivo di portarlo quantomeno in panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Leggi anche: Napoli in emergenza verso il Milan: si ferma anche Olivera Leggi anche: Milan-Napoli, chi al posto di Buongiorno? La mossa di Conte con un unico dubbio. Ecco quale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, problema al polpaccio per Olivera: le news; Napoli, si ferma anche Olivera: salta il Milan?; Napoli, si ferma Olivera; Fantacalcio, altro stop in casa Napoli: si ferma anche Olivera. Supercoppa, Napoli-Milan: si ferma Olivera, infortunio al polpaccio. Le news - Il Napoli a Riyad si prepara alla sfida di giovedì sera contro il Milan, la semifinale di Supercoppa. sport.sky.it

ULTIM’ORA – Ennesimo stop in casa Napoli, si ferma Olivera. Ci sarà con il Milan? I dettagli - Il terzino ha rimediato un affaticamento al polpaccio che rischia di escluderlo dalla gara ... mondonapoli.it

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte ritrova un titolare, ma si ferma Olivera - Cancellare le ultime due brutte sconfitte e mettere in campo tutte le forze disponibili per puntare alla finale e guadagnarsi la chance di vincere un altro trofeo: è questo che proverà ... tuttonapoli.net

Il giornalista Mediaset e radiocronista del Napoli ci ha concesso una piacevole intervista ricca di aneddoti alla vigilia di Napoli-Milan di Supercoppa - facebook.com facebook

Supercoppa, subito Conte contro Allegri: Napoli-Milan per la finale senza Lukaku e Leao x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.