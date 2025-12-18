Napoli Milan Allegri nel post gara | Abbiamo affrontato un Napoli forte Noi dobbiamo lavorare sui gol presi Sull’arbitro…
Al termine della semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26, Allegri ha commentato la prestazione del Milan contro un Napoli decisamente competitivo. Il tecnico rossonero ha sottolineato l'importanza di migliorare la fase difensiva e ha affrontato anche questioni legate all’arbitraggio, evidenziando le sfide affrontate in una partita intensa giocata allo stadio King Saud University di Riad.
Napoli Milan, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel post partita Lo stadio King Saud University di Riad è stato teatro della semifinale di Supercoppa Italiana 202526 tra Napoli e Milan. La formazione guidata da Antonio Conte ha avuto la meglio su quella di Massimiliano Allegri.
