Napoli Milan Allegri nel post gara | Abbiamo affrontato un Napoli forte Noi dobbiamo lavorare sui gol presi Sull’arbitro…

Al termine della semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26, Allegri ha commentato la prestazione del Milan contro un Napoli decisamente competitivo. Il tecnico rossonero ha sottolineato l'importanza di migliorare la fase difensiva e ha affrontato anche questioni legate all’arbitraggio, evidenziando le sfide affrontate in una partita intensa giocata allo stadio King Saud University di Riad.

