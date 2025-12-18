Napoli-Milan 2-0 | raddoppia Hojlund disastro De Winter | Supercoppa Italiana
Il Napoli conquista un'importantissima vittoria contro il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Rasmus Hojlund sigla il secondo gol azzurro, mentre De Winter si trova in difficoltà. Una prestazione che mette in evidenza le ambizioni partenopee e il momento di forma della squadra. La sfida si infiamma, lasciando aperte le possibilità di una finale emozionante.
Rasmus Hojlund raddoppia per il Napoli contro il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana in svolgimento a Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
