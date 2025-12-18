Il Napoli conquista un'importantissima vittoria contro il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Rasmus Hojlund sigla il secondo gol azzurro, mentre De Winter si trova in difficoltà. Una prestazione che mette in evidenza le ambizioni partenopee e il momento di forma della squadra. La sfida si infiamma, lasciando aperte le possibilità di una finale emozionante.

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan 2-0: raddoppia Hojlund, disastro De Winter | Supercoppa Italiana

Rasmus Hojlund raddoppia per il Napoli contro il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana in svolgimento a Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

