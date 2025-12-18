Napoli Milan 2-0 | la squadra di Conte è la prima finalista della Supercoppa Italiana domani l’altra finalista dalla sfida Bologna Inter

Napoli batte Milan 2-0 e conquista la prima finale della Supercoppa Italiana, portando a casa un risultato importante. Domani sarà il turno dell’altra semifinale tra Bologna e Inter. Segui con noi sintesi, tabellino e cronaca live di questa emozionante prima semifinale, con calcio d’inizio alle 20. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio italiano.

Alle 20.00, allo stadio King Saud University, scendono in campo Napoli e Milan per la prima semifinale di Supercoppa Italiana. Nel nuovo formato del torneo, ispirato a quello spagnolo, si affrontano i Campioni d'Italia in .

Supercoppa, in campo Napoli-Milan 2-0 DIRETTA - Massimiliano Allegri mette in guardia il suo Milan in vista della semifinale di Supercoppa a Riad contro la squadra di Antonio Conte. ansa.it

LIVE - Napoli-Milan: 2-0, Hojlund assist e gol! Azzurri in grande serata - Napoli–Milan, semifinale di Supercoppa Italiana: diretta live su AreaNapoli. areanapoli.it

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

