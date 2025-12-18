Napoli-Milan 2-0 Hojlund raddoppia per il Napoli a metà secondo tempo LIVE

Napoli e Milan si affrontano in una semifinale di Supercoppa a Riad, con il Napoli che conquista un vantaggio importante grazie a Hojlund, autore di un gol spettacolare. La partita è intensa e ricca di emozioni, con i tifosi che seguono con entusiasmo ogni fase del match. Restate con noi per aggiornamenti live e tutte le emozioni di questa sfida tra due grandi club italiani.

© Ilnapolista.it - Napoli-Milan 2-0, Hojlund raddoppia per il Napoli a metà secondo tempo (LIVE) Alle 20 (ora italiana) Napoli e Milan scenderanno in campo per la prima semifinale di Supercoppa a Riad, lo seguiremo live per tutti i tifosi 67? Napoli ora in grande trasporto emotivo 64? Napoli avanti 2-0! Palla in avanti per Hojlund che protegge bene il pallone e batte Maignan con un diagonale mortifero. Grande gol del danese 59? Molti falli in questa fase, si gioca poco e gli animi sono molto tesi 55? Sull’episodio precedente alterco molto acceso tra Oriali e Allegri 53? Grande parata di Maignan sul tiro da fuori di Rrahmani. Nel frattempo controllo del Var per un fallo di Maignan su Politano 50? Milan partito molto forte in questo secondo tempo 46? Nessun cambio per le due squadre Inizia il secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Napoli-Milan 1-0, inizia il secondo tempo a Riyad (LIVE) Leggi anche: Milan-Napoli 2-0, inizia il secondo tempo a San Siro (LIVE) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Supercoppa italiana: Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Allegri e Maignan Video; Napoli-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano. Napoli-Milan 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Milan di Giovedì 18 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

Napoli-Milan 2-0, la semifinale di Supercoppa Italiana in diretta: gol di Neres al 39', raddoppia Hojlund - Prima semifinale a Riad, chi vince affronterà una tra Inter e Bologna, in campo domani alle 20. corriere.it

Live Napoli-Milan 0-0, azzurri a caccia del vantaggio all'Al-Awwal Park - È il giorno della Supercoppa italiana, alle ore 20, a Riad, in campo Napoli- ilmattino.it

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 1-0 dopo 45’: gol di Neres su assist di Hojlund Al-Awwal Park Riyadh Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-b facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

