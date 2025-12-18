napoli milan 2 0 gol di neres e hojlund azzurri in finale male il portiere rossonero maignan

Il Napoli supera il Milan 2-0 e vola in finale, grazie a una prestazione di grande livello e determinazione. Neres e Hojlund siglano i gol decisivi, mentre il portiere rossonero Maignan fatica a tenere il ritmo degli azzurri. Una semifinale intensa e ben giocata che premia il merito dei partenopei, pronti a sfidare i migliori nella finalissima.

Il Napoli batte il Milan 2-0 e conquista con pieno merito la finale della competizione, al termine di una semifinale dominata per intensità, organizzazione e qualità individuali. La squadra di Antonio Conte impone il proprio ritmo dall’inizio alla fine, approfittando degli errori rossoneri e confermando la crescita mostrata nelle ultime uscite. Il primo tempo si sblocca al 38’ con il gol di David Neres, bravo a farsi trovare pronto dopo una clamorosa incertezza di Mike Maignan. L’azione nasce da un grande lavoro di Hojlund, che protegge palla spalle alla porta, si gira su De Winter e serve un cross basso apparentemente innocuo, trasformato però in un assist decisivo dall’uscita sbagliata del portiere milanista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

