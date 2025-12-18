Napoli-Milan 2-0 – Gli Azzurri in finale di Supercoppa Italiana

Il Napoli conquista la finale di Supercoppa Italiana dopo una vittoria convincente contro il Milan, che si ferma ai piedi degli azzurri con un risultato di 2-0. La squadra partenopea dimostra determinazione e talento, superando gli avversari e proiettandosi verso l’atto finale del torneo. Ora, i biancazzurri attendono di conoscere la loro avversaria, mentre i rossoneri devono già guardare avanti e analizzare questa eliminazione.

Napoli-Milan 2-0 – Gli azzurri volano in finale di Supercoppa Italiana e attendono la vincente di Bologna-Inter CRONACA l Milan non ripete l’exploit dello scorso anno e viene eliminato dal Napoli nella semifinale di Supercoppa italiana. La squadra di Conte gioca un match attento e cinico. I rossoneri sprecano con Saelemaekers e Nkunku mentre Neres prima del break segna la rete del vantaggio su assist di Hojlund. Nella ripresa il Milan spinge ma presto esaurisce le energie. Hojlund manda a spasso in area De Winter e raddoppia. Il Napoli difende, la squadra di Allegri non è mai pericolosa e gli azzurri vanno in finale TABELLINO NAPOLI-MILAN 2-0 39? Neres, 64? Hojlund NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (77? Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (82? Gutierrez); Neres (88? Vergara), Hojlund (82? Lucca), Elmas (77? Lang). 🔗 Leggi su Parlami.eu

