Napoli Milan 2-0 Conte elimina Allegri | i campioni d’Italia in carica la prima finalista della Supercoppa Italiana Cosa è successo stasera

Napoli di Conte si impone con un netto 2-0 sul Milan di Allegri, consolidando la sua corsa verso la finale della Supercoppa Italiana. Neres e Hojlund portano i partenopei alla vittoria, eliminando i campioni in carica e aprendo un nuovo capitolo nella competizione. Una serata di grande calcio, dove la squadra di Napoli ha dimostrato determinazione e qualità, scrivendo un importante risultato nella storia recente del calcio italiano.

Napoli Milan 2-0, la squadra di Conte domina la semifinale di Riad grazie alle reti di Neres e Hojlund: rossoneri battuti e fuori dalla competizione. La prima semifinale della Supercoppa Italiana emette il suo verdetto insindacabile sul prato dell’Al-Awwal Park di Riad. Il Napoli batte con un netto 2-0 il Milan e stacca il pass per la finalissima, dove attenderà la vincente della sfida tra Inter e Bologna. È la vittoria di Antonio Conte, che prepara la partita in maniera perfetta ingabbiando le fonti di gioco avversarie, ed è la sconfitta di Massimiliano Allegri, il cui Milan appare troppo rinunciatario e incapace di reagire ai colpi incassati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

