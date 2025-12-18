Napoli Milan 2-0 Conte accede alla finale di Supercoppa Italiana | la decidono Neres e Hojlund! Ecco com’è andata

Napoli e Milan si affrontano nella semifinale di Supercoppa Italiana, con i partenopei che trionfano 2-0 grazie ai gol decisivi di Neres e Hojlund. Con questa vittoria, Antonio Conte conquista l'accesso alla finale, portando entusiasmo e aspettative alte. Ecco come sono andate le cose in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena.

© Internews24.com - Napoli Milan 2-0, Conte accede alla finale di Supercoppa Italiana: la decidono Neres e Hojlund! Ecco com'è andata di Giuseppe Colicchia la semifinale. Il Napoli stacca il pass per l'atto conclusivo della Supercoppa Italiana. Nella notte di Riad, la formazione guidata da Antonio Conte supera il Milan con un netto 2-0, guadagnandosi la possibilità di giocarsi il primo trofeo stagionale lunedì 22 dicembre. I partenopei attendono ora di conoscere il proprio avversario, che uscirà dalla sfida di domani tra l'Inter e il Bologna. Il match si sblocca nella prima frazione di gioco con David Neres: l'esterno brasiliano approfitta di un'evidente incertezza tra i pali di Mike Maignan per portare in vantaggio gli azzurri.

