Napoli-Milan 2-0 90? | abbattuti dal ciclone Hojlund | a casa | Supercoppa Italiana

Nel caldo di Riyadh, Napoli e Milan si affrontano nella semifinale della Supercoppa Italiana. Un match intenso e ricco di emozioni, che vede gli azzurri di Conte dominare il gioco e superare i rossoneri di Allegri con un risultato di 2-0. La sfida si conclude con il ciclone Hojlund che abbatte il Milan, lasciando il pubblico senza parole e aprendo nuovi scenari per il percorso delle due squadre.

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan 2-0 (90?): abbattuti dal ciclone Hojlund: a casa | Supercoppa Italiana È finita Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Napoli-Milan 2-0: raddoppia Hojlund, disastro De Winter | Supercoppa Italiana Leggi anche: Napoli-Milan di Supercoppa Italiana 2-0: Hojlund batte Maignan | LIVE News Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Supercoppa italiana: Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Allegri e Maignan Video; Napoli-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale - 0 il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana conquistando l'accesso alla finalissima in programma lunedì 22 dicembre ... sportmediaset.mediaset.it

Supercoppa, in campo Napoli-Milan 2-0 DIRETTA - Massimiliano Allegri mette in guardia il suo Milan in vista della semifinale di Supercoppa a Riad contro la squadra di Antonio Conte. ansa.it

LIVE - Napoli-Milan: 2-0, Hojlund assist e gol! Azzurri in grande serata - Napoli–Milan, semifinale di Supercoppa Italiana: diretta live su AreaNapoli. areanapoli.it

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.