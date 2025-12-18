napoli milan 1 0 neres porta avanti gli azzurri al quarantesimo live

Alle 20, Napoli e Milan si affrontano a Riad in una semifinale di Supercoppa che promette emozioni. Neres sblocca il risultato al 40°, portando gli azzurri in vantaggio, mentre Rabiot riceve un’ammonizione dopo un fallo deciso. Segui con noi il live di questa sfida ricca di sorprese e intensità, per vivere ogni istante di questa avvincente partita tra due delle grandi d’Italia.

Alle 20 (ora italiana) Napoli e Milan scenderanno in campo per la prima semifinale di Supercoppa a Riad, lo seguiremo live per tutti i tifosi 40? 38? Rabiot ammonito dopo il secondo fallo molto rude 35? Sempre da un’invenzione di Elmas, altra occasione per gli azzurri. L’ultimo cross di Politano viene chiuso in angolo 31? Occasione per il Napoli! Hojlund difende un pallo su un lancio lungo, poi serve McTominay al limite che calcia forte. Palla fuori di poco 27? Scivolata molto rude di Hojlund su Maignan. Risponde dall’altro lato Rabiot su Politano 23? Sempre ritmi altissimi 19? Situazione dubbi in area del Milan, Hojlund a terra ma pare non esserci niente 15? Fase di equilibrio ma la partita è molto viva e ci sono diverse occasioni 11? Napoli in avanti dopo i primi minuti di marca rossonera 8? Tentativo a giro da fuori di Neres e calcio d’angolo conquistato 5? Milan partito molto bene in questi primi minuti 1? Inizia il match! Napoli-Milan, le formazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

