Napoli-Milan 1-0 | gol di Neres ma che pasticcio dietro | Supercoppa Italiana

Una semifinale appassionante tra Napoli e Milan si conclude con un 1-0 grazie a Neres, che firma il gol decisivo. La partita è stata segnata da un episodio difensivo che ha complicato il cammino dei rossoneri, mentre i partenopei celebrano il successo di Antonio Conte. Un match ricco di emozioni e tensione, con il Napoli che si prepara ora alla finale della Supercoppa Italiana.

