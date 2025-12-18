Napoli-Milan 1-0 45? | imprecisi davanti un errore letale dietro | Supercoppa Italiana

Il primo tempo di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana, si conclude sullo 0-1. Una frazione caratterizzata da imprecisioni in attacco e un errore fatale in difesa, che ha deciso momentaneamente il risultato. All'Al-Awwal Park di Riyadh, le due squadre affrontano con intensità e strategia, pronte a tutto nel secondo tempo per conquistare l'accesso alla finale.

