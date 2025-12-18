Napoli-Milan 0-0 Conte inserisce Vergara Jesus e Politano per la semifinale di Supercoppa LIVE

Alle 20:00, Napoli e Milan scendono in campo a Riad per la semifinale di Supercoppa, un match atteso dai tifosi di tutta Italia. Conte rivoluziona la formazione inserendo Vergara, Jesus e Politano, mentre le squadre si preparano a darsi battaglia in un confronto ricco di emozioni e sorprese. Segui con noi tutte le fasi in tempo reale e vivi l’evento come se fossi in tribuna.

© Ilnapolista.it - Napoli-Milan 0-0, Conte inserisce Vergara, Jesus e Politano per la semifinale di Supercoppa (LIVE) Alle 20 (ora italiana) Napoli e Milan scenderanno in campo per la prima semifinale di Supercoppa a Riad, lo seguiremo live per tutti i tifosi 8? Tentativo a giro da fuori di Neres e calcio d'angolo conquistato 5? Milan partito molto bene in questi primi minuti 1? Inizia il match! Napoli-Milan, le formazioni ufficiali. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas All. Conte MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic All.

