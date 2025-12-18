Napoli l’eleganza dei gemelli da polso tra artigianato e moda contemporanea

A Napoli, l’eleganza si esprime attraverso i gemelli da polso, piccoli gioielli che uniscono artigianato tradizionale e moda contemporanea. Ogni paio racchiude una storia di talento e passione, trasformandosi in accessori unici capaci di riflettere personalità e stile. Un connubio perfetto tra artigianato raffinato e tendenze moderne, i gemelli napoletani rappresentano un simbolo di eleganza senza tempo.

È una questione di polso e talento artigianale, dove i gemelli da polso (i cufflinks) diventano piccoli gioielli carichi di storia e personalità. Se un tempo sinonimo di alta borghesia e nobiltà, oggi questi accessori trovano nuova vita grazie a mani sapienti come quelle di Barbarulo Napoli 1894, laboratorio orafo partenopeo guidato da Cristiano Barbarulo. La tradizione artigiana di casa Barbarulo affonda le radici nel lontano 1894, quando l’omonimo bisnonno avviò la bottega in via dei Tribunali. Oggi, Cristiano ha ripreso le redini trasformando e innovando la produzione di gemelli da polso, unendo heritage e creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

