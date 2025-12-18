Napoli le parole di Manna | Mai avuti problemi con Conte Le due sconfitte consecutive sono fisiologiche

Giovanni Manna, dirigente del Napoli, commenta le recenti vicende del team, sottolineando l’assenza di problemi con l’allenatore Conte e definendo le sconfitte come fisiologiche. Prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, l’intervista a 'SportMediaset' offre uno sguardo sulla mentalità del club azzurro in un momento cruciale della stagione.

Giovanni Manna, dirigente azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

