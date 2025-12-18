Napoli le parole di Manna | Mai avuti problemi con Conte Le due sconfitte consecutive sono fisiologiche
Giovanni Manna, dirigente del Napoli, commenta le recenti vicende del team, sottolineando l’assenza di problemi con l’allenatore Conte e definendo le sconfitte come fisiologiche. Prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, l’intervista a 'SportMediaset' offre uno sguardo sulla mentalità del club azzurro in un momento cruciale della stagione.
Giovanni Manna, dirigente azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Manna commenta le ultime parole di Conte: le sue parole sono imperdibili
Leggi anche: Napoli-Milan, Manna: “Mai avuto problemi con Conte. Ecco cosa succede con Mainoo”
Napoli, Manna a DAZN: “In Champions serve il 100%. Atta? Forte, ma oggi è proibitivo. Lucca deve crescere”; Manna: «Se dovessi blindare un giocatore, sarebbe difficile scegliere: in rosa ce ne sono davvero tanti; Napoli, Manna: In Champions arrivati stanchi, ma il lavoro di Conte si vede; Napoli, Manna: Lucca? Ci aspettiamo più....
Napoli, Manna: "Riflessivi e accorti sul mercato. Con Conte mai avuti dei problemi" - Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. tuttomercatoweb.com
Napoli, obiettivo Atta e cessione Lucca: doppio annuncio di Manna! - Napoli si registrano novità importanti in ottica mercato per gli azzurri. fantamaster.it
Napoli, Manna: "In Champions arrivati stanchi, ma il lavoro di Conte si vede" - Le parole del DS del Napoli Giovanni Manna nel prepartita della sfida contro l'Udinese ai microfoni di DAZN. tuttomercatoweb.com
Le parole di #Allegri alla vigilia di #Napoli-#Milan - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.