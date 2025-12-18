Napoli la carica di Hojlund | Possiamo mettere le mani su un trofeo Con Lukaku abbiamo un bel rapporto

Hojlund, carico e determinato, si mostra fiducioso nelle possibilità della squadra di conquistare un trofeo imminente. Con Lukaku al suo fianco, il talento si sente motivato e pronto a dare il massimo, condividendo un ottimo rapporto con il compagno. La speranza di vittoria si fa sempre più concreta, alimentata dall’entusiasmo e dalla convinzione di un gruppo compatto e determinato a raggiungere grandi traguardi.

© Napolitoday.it - Napoli, la carica di Hojlund: "Possiamo mettere le mani su un trofeo. Con Lukaku abbiamo un bel rapporto" “Sono molto felice personalmente e per il gruppo. Tra pochi giorni c'è un'ottima possibilità di mettere le mani su un trofeo. In finale può succedere di tutto”. Così il ‘man of the match’ di Napoli-Milan Rasmus Hojlund ha parlato nel post partita ai microfoni di Sportmediaset.L'attaccante danese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Hojlund: «Nell’abbraccio con Lukaku c’è tutto il bel rapporto che abbiamo» Leggi anche: Napoli-Milan, Hojlund e Di Lorenzo caricano: “Rapporto super con Lukaku. Inter o Bologna? Ecco chi vorremmo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Napoli ha finito la benzina anche in campionato: le sconfitte sono quattro in 15 partite (sono tante) L'Udinese ha vinto 1-0 (due gol annullati e una traversa), ha surclassato il Napoli nel secondo tempo. Azzurri senza energie, meglio andare a riposarsi in Sup; Udinese, Runjaic: Contro il Napoli un punto è meglio di zero! Non dobbiamo più perdere in casa, daremo tutto. Supercoppa: Hojlund affonda il Milan, il Napoli vola in finale - Il Napoli elimina il Milan detentore del titolo dalla Supercoppa, trofeo che i campioni d'Italia contenderanno lunedì all'Inter o al Bologna. ansa.it

VIDEO SSCN - Napoli-Milan, Hojlund Player of the Match: "Sono molto contento di essere in finale, speriamo di portare a casa la coppa" - Ho vinto il trofeo come Player of the Match, abbiamo vinto, sono davvero contento di essere in finale. napolimagazine.com

Supercoppa: Hojlund "contento per me e il Napoli, possiamo vincere un trofeo" - "Sono molto felice per me e per il gruppo, ora abbiamo la possibilità di conquistare su un trofeo. sport.quotidiano.net

Il difensore del Napoli suona la carica prima del fischio d'inizio - facebook.com facebook

' di Napoli-Juve: ! #Hojlund a Lang: " " Poi segna subito il 1º gol e lo dedica a Stellini @DavideBernardi6 BordoCam #NapoliJuve è disponibile ora su #DAZN! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.