Napoli il riscatto contro il Milan vale la finale della Supercoppa italiana

Napoli conquista la finale della Supercoppa italiana grazie a una vittoria emozionante contro il Milan, confermando la sua crescita e determinazione. Le aspettative e le tensioni si sono risolte in un match intenso, dimostrando che la squadra ha ancora molto da dire in questa stagione. Antonio Conte, lontano dal campo, ha certamente lasciato il segno, ma il vero protagonista è il Napoli che si prepara a scrivere un nuovo capitolo.

© Panorama.it - Napoli il riscatto contro il Milan vale la finale della Supercoppa italiana Chi pensava che Antonio Conte avesse chiesto ai suoi di lasciare pronte le valigie in albergo, augurandosi un rapido ritorno in Italia, sarà rimasto deluso. A strappare il pass per la finale della Supercoppa italiana – in attesa della sfidante che uscirà dalla sfida tra Bologna e Inter – è stato il Napoli che ha maltrattato il Milan nello stadio di Cristiano Ronaldo riscattando in un colpo solo sia la pessima fama di chi preferisce uscire, se non si tratta di campionato, che le dolorose sconfitte dell'ultima settimana. Napoli, è tornata una buona condizione fisica?. Vittoria bella e netta, quella dei partenopei.

