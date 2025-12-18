Luca Marianucci, giovane talento arrivato quest’estate dall’Empoli, potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Con poche opportunità sotto la guida di Antonio Conte, il classe 2004 sembra essere sul punto di cambiare aria. Quattro club su di lui si fanno già avanti, alimentando i rumors su un possibile addio invernale. La sua situazione si fa sempre più incerta, lasciando il futuro in bilico tra il desiderio di giocare e le strategie di mercato.

© Spazionapoli.it - Napoli, il nuovo acquisto è già ai saluti: quattro club su di lui

Luca Marianucci potrebbe salutare gli azzurri già a gennaio, seppur non in via definitiva.?Arrivato in estate dall’Empoli, il classe 2004 del Napoli ha trovato pochissimo spazio sotto la guida di Antonio Conte, scendendo in campo solo in una partita di campionato.?Quattro squadre di Serie A lo seguono da vicino: possibile la cessione in prestito per sei mesi. Marianucci, il minutaggio scarso inizia a pesare. Da quando è approdato a Napoli, Marianucci ha collezionato appena novanta minuti complessivi, tutti nella sfida contro il Milan a San Siro.?Conte ha preferito finora affidarsi a centrali più esperti, lasciando il ragazzo spesso in panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il Mattino | Napoli il nome nuovo per gennaio è Taylor; Napoli Lucca non è sul mercato e gli azzurri non sono interessati a Loftus-Cheek Pedullà; Mourinho | McTominay è come De Bruyne per noi assenze pesanti Napoli avversario fortissimo.

Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Napoli Beukema - Il club partenopeo ha raggiunto un accordo con il Bologna per l'acquisto del difensore olandese, versando una cifra iniziale di 30 milioni di ... tuttomercatoweb.com

Napoli, ecco Miguel Gutierrez: il settimo acquisto azzurro è arrivato a Villa Stuart - E' il giorno di Miguel Gutierrez, settimo acquisto del Napoli: questa mattina il nuovo acquisto azzurro è arrivato alla clinica Villa Stuart di Roma per le visite mediche di rito, poi firma sul ... tuttomercatoweb.com

