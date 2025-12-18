Napoli il crocevia di Riad | la Supercoppa come risposta al grigiore

A bordo dell’aereo verso Riad, il Napoli si interroga sul proprio cammino, andando oltre la semifinale. La Supercoppa diventa simbolo di una rinascita possibile, un segnale di speranza per una squadra che desidera ritrovare identità e ambizioni. In un contesto di attese e sfide, questa partita rappresenta molto più di un trofeo: è un passo verso un nuovo capitolo di crescita e determinazione.

Nell'aereo diretto a Riad il Napoli si è probabilmente posto una domanda più profonda di una semplice semifinale: chi è davvero oggi questa squadra e dove sta andando. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli, raccontando un viaggio che non è solo geografico ma identitario. La Supercoppa Italiana diventa così un crocevia: vincere contro il Milan e accedere alla finale di lunedì significherebbe aprire un orizzonte chiaro; perdere, invece, alimenterebbe quel senso di stagione sospesa, paradossale più che malinconica, che accompagna il club campione d'Italia.

