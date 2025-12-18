Napoli gennaio di fuoco | Conte ha chiesto almeno tre acquisti

Napoli si prepara a un gennaio di grande movimento, con Antonio Conte deciso a potenziare la rosa con almeno tre nuovi acquisti. La squadra lavora per rafforzarsi in vista della seconda metà di stagione, puntando a mantenere alta la competitività e inseguire obiettivi ambiziosi. Il mercato invernale si preannuncia come un momento chiave per il club partenopeo, determinato a rafforzarsi e a sfidare le avversarie con rinnovata forza.

Il Napoli ha già in mente come rinforzare la rosa in vista della sessione di gennaio, con il club impegnato a rafforzare la squadra per affrontare al meglio la seconda metà di stagione. Antonio Conte ha già chiesto ben tre rinforzi. La priorità è trovare un vice per il mediano titolare Anguissa.

La Champions League è la kryptonite di Antonio Conte: i numeri europei fuori dal “Maradona” sono impietosi - Nuovo flop europeo per gli azzurri: i numeri europei in trasferta sono impietosi. ilfattoquotidiano.it

La Juventus pensa a Lucca per gennaio Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club bianconero potrebbe cercare un attaccante a gennaio e c’è l’idea Lucca, ma a patto che il Napoli lo riscatti prima dall’Udinese poi sia disponibile a cederlo in pre - facebook.com facebook

#Napoli, gennaio sarà il mese della verità: #Conte punta tutto sullo Scudetto, ma rischia grosso x.com

