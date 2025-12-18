Napoli & Festival 2025 | Luigi Zeno e Francesco Emilio Borrelli premiati al Politeama

Napoli & Festival 2025 celebra i protagonisti della lotta contro il bullismo e per la legalità. Sul palco del Politeama, Luigi Zeno e Francesco Emilio Borrelli hanno condiviso messaggi di speranza e impegno, sottolineando l’importanza di sensibilizzare e coinvolgere la comunità. Due interventi che hanno lasciato il segno, premiando l’impegno di due figure fondamentali nel panorama sociale e culturale.

Napoli ha vissuto ieri una serata di grande emozione al Teatro Politeama, con la nuova edizione di Napoli & Festival 2025 organizzato da Alfonso Gemito e con regia teatrale di Savio Morelli e promossa dall'associazione Dagal Creations APS.

