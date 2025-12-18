Napoli Est Fest nella VI Municipalità di Napoli

Napoli Est Fest torna per la sua quarta edizione, portando nel cuore della VI Municipalità musica, teatro e spettacolo dal vivo durante le festività natalizie. Un evento imperdibile che anima le strade di Napoli Est, offrendo momenti di svago e cultura per tutta la famiglia. Preparati a vivere un dicembre ricco di emozioni e spettacoli unici, nel segno della tradizione e della spensieratezza natalizia.

© 2anews.it - Napoli Est Fest, nella VI Municipalità di Napoli È tutto pronto per il taglio del nastro della quarta edizione di Napoli Est Fest, la rassegna che porta in scena musica, teatro e spettacolo dal vivo nella VI Municipalità di Napoli per tutto il periodo delle festività natalizie. Gli appuntamenti si terranno al Teatro Pierrot e coinvolgeranno artisti molto amati dal pubblico partenopeo, offrendo un cartellone ricco e trasversale. . 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: Cantieri e lavori nella zona est di Napoli: le strade interessate dagli interventi Leggi anche: Controlli dei carabinieri a Napoli Est: denunce, sequestri e sanzioni nella periferia orientale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli Est Fest, il Natale nella VI municipalità - La Vigilia di Natale si apre con spettacoli di artisti di strada nella piazzetta tra Via Elliot e Via Napolitano. napolivillage.com

Natale Napoli Est Fest: si chiude con al Nuova Compagnia di Canto Popolare - Si chiude oggi, 27 dicembre, con un doppio appuntamento al Teatro Pierrot in via Angelo Camillo De Meis a Ponticelli la rassegna di “Natale Napoli Est Fest” promossa dalla VI Municipalità Barra, San ... ilmattino.it

Napoli Fest, Natale porta musica: spettacoli e parate in periferia - Spettacoli, parate e performance saranno ospitate in varie location di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio con la terza ... ilmattino.it

Cobolli EXCELLENCE vince la Coppa Davis per l'Italia! ? | contro la Spagna | Momenti salienti | F...

Napoli & Festival 2025 con Edoardo Scuotto accompagnato dal Maestro Gustavo Martucci Politeama Napoli by Del Prete Daniela #dagalsocial #napoliefestival - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.