Napoli è finale | Hojlund show gol e assist stende il Milan 2-0 Conte si prende la rivincita su Allegri

Napoli conquista la finale con una prestazione da protagonista di Hojlund, che firma gol e assist. La squadra partenopea supera il Milan 2-0, portando a termine la missione semifinale. Con questa vittoria, Napoli si prepara ad affrontare l’ultimo atto della Supercoppa Italiana, mentre Conte si prende la sua rivincita su Allegri in una sfida ricca di emozioni e aspettative.

© Napolissimo.it - Napoli, è finale: Hojlund show (gol e assist) stende il Milan 2-0. Conte si prende la rivincita su Allegri Missione Finale compiuta. Il Napoli batte il Milan 2-0 nella prima semifinale di Supercoppa Italiana. Antonio Conte vince la sfida tattica con Allegri grazie a una prestazione cinica. Apre le marcature David Neres nel primo tempo, chiude i conti un sontuoso Rasmus Hojlund (gol e assist) nella ripresa. Lunedì gli azzurri si giocheranno il trofeo. Hojlund gol Napoli Milan 2-0 Supercoppa Italiana esultanza La Cronaca: il "Cinismo" di Conte contro gli errori di Maignan. In una serata dove la tensione poteva bloccare le gambe (si giocava in gara secca senza tempi supplementari ), il Napoli ha mostrato la faccia feroce richiesta dal suo allenatore. Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano gli azzurri in finale - Un gol per tempo e la squadra di Conte lunedì affronterà una tra Bologna e Inter a Riyadh. corrieredellosport.it

Neres e Hojlund e una papera di Maignan affondano il Milan, Napoli in finale di Supercoppa - 0 per i campioni d'Italia, grosse responsabilità del portiere rossonero sul primo gol dei partenopei. sportal.it

Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund lanciano gli azzurri verso la finale di Supercoppa. Rileggi qui la partita. - Conte vara leggeremente la formazione e inserisce Jesus e Vergara e Politano ... ilnapolista.it

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook

#NapoliMilan 1-0 Primo tempo scoppiettante tra Napoli e Milan: sul finale dei primi 45’ a portarsi in vantaggio è il Napoli con Neres x.com

