Missione Finale compiuta. Il Napoli batte il Milan 2-0 nella prima semifinale di Supercoppa Italiana. Antonio Conte vince la sfida tattica con Allegri grazie a una prestazione cinica. Apre le marcature David Neres nel primo tempo, chiude i conti un sontuoso Rasmus Hojlund (gol e assist) nella ripresa. Lunedì gli azzurri si giocheranno il trofeo. Hojlund gol Napoli Milan 2-0 Supercoppa Italiana esultanza La Cronaca: il “Cinismo” di Conte contro gli errori di Maignan. In una serata dove la tensione poteva bloccare le gambe (si giocava in gara secca senza tempi supplementari ), il Napoli ha mostrato la faccia feroce richiesta dal suo allenatore. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Napoli, è finale: Hojlund show (gol e assist) stende il Milan 2-0. Conte si prende la rivincita su Allegri

