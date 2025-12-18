Napoli Di Lorenzo sfida tutti | Anche se abbiamo perso le ultime gare stiamo bene Non vediamo l’ora di scendere in campo

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, Giovanni Di Lorenzo alza la voce e trasmette fiducia. Nonostante le ultime sconfitte, il capitano del Napoli sottolinea il buon stato di forma della squadra e la preparazione mentale. Con entusiasmo e determinazione, il difensore azzurro si prepara a scendere in campo, consapevole delle sfide che li attendono e deciso a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo.

© Calcionews24.com - Napoli, Di Lorenzo sfida tutti: «Anche se abbiamo perso le ultime gare, stiamo bene. Non vediamo l'ora di scendere in campo» Napoli, Di Lorenzo avvisa le avversarie: «Anche se abbiamo perso le ultime gare, stiamo bene. Non vediamo l'ora di scendere in campo» Alla vigilia della prima semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma domani, a parlare è stato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, intervenuto in conferenza stampa accanto al tecnico Antonio.

