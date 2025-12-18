Napoli Di Lorenzo dopo il Milan | Abbiamo fatto una grande partita siamo contenti

Dopo il successo di Napoli contro il Milan in Supercoppa Italiana, Di Lorenzo ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Al termine del match a Riyadh, il difensore azzurro ha commentato l'impegno e la determinazione della squadra, sottolineando l'importanza di questa vittoria. Le emozioni e le parole dei protagonisti rendono ancora più avvincente questa sfida tra due grandi club italiani.

© Pianetamilan.it - Napoli, Di Lorenzo dopo il Milan: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti” Giocatore giocatore, giocatore rossoneroazzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al 90' di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Di Lorenzo: «È stato un periodo difficile ma abbiamo risposto alla grande e siamo contenti» Leggi anche: Di Lorenzo: «Oggi abbiamo fatto una grande partita anche nel darci una mano» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Supercoppa italiana: Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo Video; Napoli, Di Lorenzo alla vigilia della sfida col Milan: Siamo pronti e vogliamo vincere. I rigori? Non ci pensiamo; Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Lucca può lasciare il Napoli a gennaio: piace a due squadre di Serie A. Di Lorenzo a Mediaset: "Il Napoli c'è! Gran partita oggi per spirito e atteggiamento" - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2- tuttonapoli.net

Napoli-Milan 2-0, Højlund e Di Lorenzo: «Ci siamo sempre stati, testa alla finale» - Archiviata la prova sul campo, spazio ora alle parole dei protagonisti di Napoli- msn.com

SI PARTE!!! Primo possesso per il Napoli...20:01 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Voti #NapoliMilan Napoli Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5 Rrahmani 6.5 Juan Jesus 6.5; Politano 6 Lobotka 6 McTominay 7 Spinazzola 6; David Neres 7 Hojlund 7 Elmas 6 Subs Lang sv Mazzocchi sv Gutierrez sv Lucca sv Vergara sv x.com

Napoli, parla Di Lorenzo Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.