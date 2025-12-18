Napoli Di Lorenzo dopo il Milan | Abbiamo fatto una grande partita siamo contenti

Dopo il successo di Napoli contro il Milan in Supercoppa Italiana, Di Lorenzo ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Al termine del match a Riyadh, il difensore azzurro ha commentato l'impegno e la determinazione della squadra, sottolineando l'importanza di questa vittoria. Le emozioni e le parole dei protagonisti rendono ancora più avvincente questa sfida tra due grandi club italiani.

© Pianetamilan.it - Napoli, Di Lorenzo dopo il Milan: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti”

Giocatore giocatore, giocatore rossoneroazzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al 90' di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

