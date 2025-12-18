napoli controlli rafforzati durante le feste

Con l’arrivo delle festività natalizie, Napoli intensifica i controlli per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori. In una riunione del comitato provinciale, il Prefetto Michele di Bari ha delineato strategie di vigilanza rafforzate, puntando a tutelare le aree più frequentate e le tradizionali celebrazioni religiose. Un impegno volto a preservare l’atmosfera di festa, garantendo serenità e ordine durante questo periodo speciale.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista dell’approssimarsi delle festività natalizie che comporteranno una maggiore affluenza di persone, in particolare nei luoghi a maggiore vocazione turistica e in quelli in cui si svolgeranno le tradizionali cerimonie religiose, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella riunione del comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, che si è tenuta nel pomeriggio nel Palazzo di Governo, ha definito una serie di servizi di vigilanza per garantire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative in programma. Nel corso della riunione, cui hanno partecipato l’assessore alla Legalità e della Polizia locale del Comune di Napoli, il Questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, i comandanti della Polizia metropolitana e della Polizia locale di Napoli, è stata definita l’implementazione – attraverso l’impiego di tutte le forze di polizia e delle Polizie Locali – delle attività di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi a maggiore vocazione commerciale e di ritrovo dei giovani, nelle aree dove tradizionalmente vengono allestiti mercatini e fiere natalizie nonché nei luoghi di culto anche in considerazione che il Santo Natale si inserisce nel periodo conclusivo del Giubileo Ordinario della Chiesa cattolica, che prevede il coinvolgimento di numerose chiese anche nell’area metropolitana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

