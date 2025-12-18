Napoli Città del Natale | concerti tour presepi viventi e tanti altri appuntamenti gratuiti

Napoli si trasforma in una magica città natalizia, offrendo un ricco calendario di eventi gratuiti. Da Bagnoli a Cavalleggeri, passando per Posillipo, Vomero e il centro storico, tra concerti, tour, presepi viventi e tante altre iniziative, il Natale napoletano coinvolge ogni quartiere. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera festosa e scoprire le tradizioni di una città che si prepara a festeggiare con gioia e convivialità.

A Napoli “Natale in Quinta 2025” porta sul palco i Neri Per Caso - A Napoli, Venerdì 19 dicembre 2025 saliranno sul palco allestito a Piazza Vanvitelli, i Neri Per Caso, il gruppo vocale che ha rivoluzionato in Italia e nel mondo il concetto ... ilmattino.it

“Napoli Città del Natale”, oltre 50 attività fino al 6 gennaio: tutti gli eventi delle feste - Svelato il programma della serie di eventi festivi che sotto il nome di: “Napoli Città del Natale”, con il sostegno dall’Assessorato al Turismo e ... msn.com

