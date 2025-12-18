Napoli Città del Natale | concerti tour presepi viventi e tanti altri appuntamenti gratuiti

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si trasforma in una magica città natalizia, offrendo un ricco calendario di eventi gratuiti. Da Bagnoli a Cavalleggeri, passando per Posillipo, Vomero e il centro storico, tra concerti, tour, presepi viventi e tante altre iniziative, il Natale napoletano coinvolge ogni quartiere. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera festosa e scoprire le tradizioni di una città che si prepara a festeggiare con gioia e convivialità.

napoli citt224 del natale concerti tour presepi viventi e tanti altri appuntamenti gratuiti

© Napolitoday.it - Napoli Città del Natale: concerti, tour, presepi viventi e tanti altri appuntamenti gratuiti

Da Bagnoli e Cavalleggeri a Posillipo, Vomero, centro storico, Piazza Mercato, Rione Sanità, Piazza Municipio, Capodimonte, Poggioreale, Centro Direzione, Capodichino, Marianella, Barra, Chiaiano, Miano, Secondigliano. “Napoli Città del Natale”, promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Mercatini, concerti, presepi viventi e laboratori per bambini: il Natale nelle frazioni di Lugo

Leggi anche: Mercatini, concerti, presepi viventi e laboratori per bambini: il Natale nelle frazioni di Lugo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli Città del Natale più di 50 eventi fino al 6 gennaio.

napoli citt224 natale concertiNapoli Est Fest, il Natale nella VI municipalità - La Vigilia di Natale si apre con spettacoli di artisti di strada nella piazzetta tra Via Elliot e Via Napolitano. napolivillage.com

napoli citt224 natale concertiA Napoli “Natale in Quinta 2025” porta sul palco i Neri Per Caso - A Napoli, Venerdì 19 dicembre 2025 saliranno sul palco allestito a Piazza Vanvitelli, i Neri Per Caso, il gruppo vocale che ha rivoluzionato in Italia e nel mondo il concetto ... ilmattino.it

napoli citt224 natale concerti“Napoli Città del Natale”, oltre 50 attività fino al 6 gennaio: tutti gli eventi delle feste - Svelato il programma della serie di eventi festivi che sotto il nome di: “Napoli Città del Natale”, con il sostegno dall’Assessorato al Turismo e ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.