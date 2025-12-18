Napoli Città del Natale | concerti tour presepi viventi e tanti altri appuntamenti gratuiti
Napoli si trasforma in una magica città natalizia, offrendo un ricco calendario di eventi gratuiti. Da Bagnoli a Cavalleggeri, passando per Posillipo, Vomero e il centro storico, tra concerti, tour, presepi viventi e tante altre iniziative, il Natale napoletano coinvolge ogni quartiere. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera festosa e scoprire le tradizioni di una città che si prepara a festeggiare con gioia e convivialità.
Da Bagnoli e Cavalleggeri a Posillipo, Vomero, centro storico, Piazza Mercato, Rione Sanità, Piazza Municipio, Capodimonte, Poggioreale, Centro Direzione, Capodichino, Marianella, Barra, Chiaiano, Miano, Secondigliano. “Napoli Città del Natale”, promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli Città del Natale più di 50 eventi fino al 6 gennaio.
