Napoli casting a centrocampo | Mainoo o Manzambi per il dopo Anguissa

Il Napoli cerca il nuovo cuore del centrocampo in vista della prossima stagione, dopo l'infortunio di Anguissa. Due nomi si fanno largo come possibili sostituti: Kobbie Mainoo del Manchester United e Johan Manzambi del Friburgo. La scelta si fa sempre più urgente per rinforzare la mediana e mantenere alta la competitività della squadra.

NAPOLI – Il Napoli stringe il cerchio per individuare il possibile sostituto di Zambo Anguissa, fermato dall'infortunio, e il casting a centrocampo sembra ormai ridotto a due nomi ben definiti: Kobbie Mainoo del Manchester United e Johan Manzambi del Friburgo. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com, che sottolinea come i due profili abbiano preso nettamente il largo rispetto alle altre alternative monitorate dal club azzurro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la strategia del Napoli dipenderà molto dalle condizioni economiche e dalla formula dell'eventuale operazione. Napoli, corsa a due per il centrocampo: Mainoo è concreto, Manzambi costa 20 milioni - Il Napoli è fra Kobbie Mainoo del Manchester United e Johan Manzambi del Friburgo. tuttomercatoweb.com

Il Napoli interverrà a gennaio a centrocampo, il nome in pole è uno solo - In vista del mercato di gennaio, il reparto del Napoli che ha maggiormente bisogno di essere rinforzato specialmente in vista degli infortuni è senza ... dailynews24.it

Calciomercato Napoli, non solo Mainoo: i partenopei valutano con attenzione anche altri profili per il centrocampo. Il punto della situazione - I dettagli Il calciomercato del Napoli entra in una fase cruciale in vist ... calcionews24.com

