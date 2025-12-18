Napoli armi e altarini per il 15enne Raffaele Tufano | scattano otto arresti alla Sanità

A Napoli, nel cuore del rione Sanità, si sono concluse operazioni di polizia che hanno portato all’arresto di otto soggetti coinvolti in traffici illeciti di armi e munizioni, con il coinvolgimento dei clan Sequino e Savarese. Le indagini hanno svelato un sistema di altarini e illegalità, gettando luce su un territorio segnato da tensioni e criminalità. Un intervento deciso per contrastare il fenomeno e restituire legalità alla zona.

© Ilmattino.it - Napoli, armi e altarini per il 15enne Raffaele Tufano: scattano otto arresti alla Sanità Armi, munizioni e altarini con il via libera dei clan Sequino Savarese. Blitz e arresti al rione Sanità, sono otto i soggetti finiti in cella al termine delle indagini dei carabinieri sotto.

